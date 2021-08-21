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    Heybeliada’da orman yangınına insan zinciri ile müdahale

    Heybeliada'da meydana gelen orman yangınına bölge halkı insan zinciri oluşturarak müdahale ediyor.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 15:00
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    Heybeliada’da orman yangınına insan zinciri ile müdahale

    İstanbul Heybeliada'da ormanda yangın çıkması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    Bölgeye 5 helikopter ve 4 uçak da yönlendirildi.

    Orman yangını büyürken ada halkı da yangına müdahale etmeye çalışıyor.

    ADALILAR ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

    Vatandaşlar canları pahasına alevlerle boğuşup insan zinciri oluşturdu.

    İnsanlar ellerindeki kovalarla yangını söndürmek için alevlere su taşırken görüntülendi.

    Heybeliada sakinleri yangını söndürmek için seferber oldu

    Heybeliada’da orman yangınına insan zinciri ile müdahale #1

    Heybeliada’da orman yangınına insan zinciri ile müdahale #2

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