Adadaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ve son hali havadan görüntülendi.

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan yangında 230 vatandaş tahliye edildi.

Gün boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonrası alevler kontrol altına alındı, adaya giriş ve çıkışlar normale döndü.

HEYBELİADA'DA SON DURUM

Mavi ve yeşilin birleştiği Heybeliada'dan geriye kalan acı manzara ortaya çıktı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.

Heybeliada’da soğutma çalışmaları sürüyor ViDEO































