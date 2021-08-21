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- Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi
Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi
İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
- İHA
- 21.08.2021 - 20:54
- Güncelleme : 21.08.2021 - 21:02
İstanbul'da Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başlarken, ada halkı da ellerinde su bidonları ile söndürme çalışmalarına destek verdi.
YANAN ALANLARA HAVADAN BAKIŞ
Yangın itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopterle yaptıkları müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar ve devam eden soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi VİDEO