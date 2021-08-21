Haberler

Gündem Haberleri

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

Heybeliada’da yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi

İstanbul Heybeliada’da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar ve soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.