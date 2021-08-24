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    Heybeliada'daki yangın söndürüldü

    Heybeliada'da ormanlık alanda gece vakti çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • AA
    • 24.08.2021 - 03:58
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 04:13
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    Heybeliada'daki yangın söndürüldü

    İstanbul Heybeliada'da gece yarısı yangın meydana geldi.

    Yangın, saat 02.00 sıralarında Heybeliada'da Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.

    Tepede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaştı.

    İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından ormanlık alanda çıkan yangını söndürdü.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yangının büyümesi ihtimaline karşı Maltepe ve Kartal itfaiyesi ekipleri Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde bir süre tedbir amaçlı bekletildi.

    Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

    Heybeliada daki yangın söndürüldü #1

    Heybeliada daki yangın söndürüldü #2

    Heybeliada daki yangın söndürüldü #3

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