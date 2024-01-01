Heyecanla beklenen kar İstanbul'a giriş yapıyor! Tarih verildi... 10-11 Ocak tarihlerinde Megakent için kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, yazın sıcak günlerini aratan bir kış sezonunun yaşanacağını vurguluyor.

ensonhaber.com

2023 Türkiye'de kurak geçti.

Yurda geç giriş yapan kış sezonunun etkisi hala tam anlamıyla görülmedi.

Ancak son gelen bilgilere göre, merakla beklenen kar Megakent'e giriş yapıyor.

İstanbul'a kar geliyor

Buna göre 10 Ocak'da İstanbul, güne beyaz örtü ile uyanabilir.

CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, konuyu değerlendirdi.

Değerlendirmeye göre 10-11 Ocak tarihinde soğuk hava dalgasının geldiği, bunun ise İstanbul'da kar yağışı yapabileceği belirlendi.

Aynı zamanda sıcaklıkların ise 5-6 dereceye kadar düşecek.

"Öyle bir kış yapacak ki o sıcak havaları unutabiliriz"

İşte Orhan Şen'in geri kalan değerlendirmeleri;

Kış kışlığını yapacak. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023’ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapacak ki o sıcak havaları unutabiliriz.

"2 sene öncesi gibi bir kar yağışı da olabilir"