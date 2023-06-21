Heyelan sonrasında Amasra Tüneli'nde temizlik çalışmaları başlatıldı Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağışlar sonrası oluşan sel ile birlikte yaşanan heyelan, Amasra Tüneli girişini kapatmıştı. Şimdi yapılan temizlik çalışmalarıyla heyelanın izlerinin silinmesine çalışılıyor.

AA

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan sel afetinden en çok etkilenen noktalardan biri de Amasra Tüneli olmuştu.

Girişinde heyelan oluşan tünelin içini de su bastı.

Ekipler heyelana müdahale ederken tünel içinde de temizlik çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce "turuncu kod" ile uyarılan Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağışlar sonrası sel oluştu.

Horhor deresi taştı

İlçe merkezinden geçen Horhor Deresi'nin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Sel afetinden etkilenen noktalardan biri de 1.100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli oldu.

Şelale heyelana neden oldu

Tünelin giriş kısmında ormandan gelen suların oluşturduğu şelale heyelana neden oldu.

Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Ormandan gelen suların tünel içine akması sonrasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan tünelde temizlik çalışması başlatıldı.

Balçıklar temizleniyor

Tünel girişindeki heyelana Karayolları ekiplerince müdahale edilirken tünel içindeki balçıklar ise itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Ulaşım farklı güzergahlardan yapılıyor

Tünelin kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.