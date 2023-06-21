Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan sel afetinden en çok etkilenen noktalardan biri de Amasra Tüneli olmuştu.
Girişinde heyelan oluşan tünelin içini de su bastı.
Ekipler heyelana müdahale ederken tünel içinde de temizlik çalışması başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce "turuncu kod" ile uyarılan Bartın’ın Amasra ilçesinde sağanak yağışlar sonrası sel oluştu.
Horhor deresi taştı
İlçe merkezinden geçen Horhor Deresi'nin taşması nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Sel afetinden etkilenen noktalardan biri de 1.100 metre uzunluğundaki Amasra Tüneli oldu.
Şelale heyelana neden oldu
Tünelin giriş kısmında ormandan gelen suların oluşturduğu şelale heyelana neden oldu.
Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı
Ormandan gelen suların tünel içine akması sonrasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan tünelde temizlik çalışması başlatıldı.
Balçıklar temizleniyor
Tünel girişindeki heyelana Karayolları ekiplerince müdahale edilirken tünel içindeki balçıklar ise itfaiye ekiplerince temizleniyor.
Ulaşım farklı güzergahlardan yapılıyor
Tünelin kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.