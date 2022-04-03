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Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları

Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları

Bolu Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.