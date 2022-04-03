Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
682.447
-0.26%
BTXN Coin
35.80
-2.77%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları

    Bolu Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları

    TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi.

    Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

    Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

    ÇALIŞMALAR DÜRÜYOR

    Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Dün gece trafiğe kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı.

    Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

     

     


    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #1

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #2

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #3

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #4

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #5

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #6

    Heyelanla kapanan Bolu Dağı Tüneli nde yol açma çalışmaları #7


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Sefer'in hayallerini yıkmıştı! Gönül Dağı'nın kötü kalpli Fikret'i Ruhi Sarı'nın yeni dizisi...
    Medya

    Sefer'in hayallerini yıkmıştı! Gönül Dağı'nın kötü kalpli Fikret'i Ruhi Sarı'nın yeni dizisi...

    Hakkari'de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı
    İç Haber

    Hakkari'de özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

    Görüş Bildir