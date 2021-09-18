TEKNOFEST ile gençlerin hayalleri gerçekleşiyor

Sosyal medyanın yeni bir gündemi var: Bir tarafta taşlara milyonlarca lira harcanarak yapılan heykel sempozyumları bir tarafta birbirinden farklı projelerin görücüye çıktığı TEKNOFEST.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST, gençlerin icatlarını sergilemesi için büyük bir fırsat.

Türkiye'nin farklı illerde yaptıkları projeleri TEKNOFEST'te sergileyen mucitler, beğenileri topluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti.

İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmada yer alan takımları tek tek ziyaret edip, yarışmacılardan bilgi alan Bakan Varank, geliştirilen bazı su altı araçlarını kullandı.

EYLÜL AYI TEKNOLOJİ AYI

Bakan Varank, ziyaretinde yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarıyla devam ettiğini belirterek, "Biz diyoruz ki eylül ayı teknoloji ayı. TEKNOFEST'in hem teknoloji yarışmalarıyla hem de 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak havacılık gösterileriyle, teknoloji şovlarıyla, yerli ve milli ürettiğimiz ürünlerin sergilemesiyle biz gerçekten TEKNOFEST'i eylül ayı boyunca Türkiye'ye kazandırmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank, 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı ziyaret etti VİDEO

Varank, şunları kaydetti: "Şu anda TEKNOFEST kapsamında yapılan liseler arası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'ndayız. İstanbul Teknik Üniversitesi Olimpik Havuzları'ndayız. Burada Türkiye'nin her tarafından yarışmaya katılan gençlerimiz kendi tasarladıkları su altı araçlarıyla yarışıyorlar. Oldukça zor görevleri var. Manuel görevlerden sonra otonom bir şekilde su altı araçlarını suyun içerisine bırakıp suya yerleştirilmiş kalenin içerisinden bu araçların kendi kendine geçmesi gerekiyor. Lise seviyesindeki öğrenciler için gerçekten zorlu ve ileri teknoloji geliştiren bir alandan bahsediyoruz.





GENÇLERİN BU İŞLERLE İLGİLENİYOR OLMASI UMUT VERİCİ

TEKNOFEST'teki teknoloji yarışmalarını düzenlememizin aslında sebebi geleceğin teknolojilerine çocuklarımızı, gençlerimizi hazırlayabilmek. Gelecekte trend olacak, gelecekte dünyada etki oluşturacak teknoloji alanlarına şimdiden onları hazırlamak. Biz şunu görüyoruz ki gençlerimiz zaten bu işlere hazır. Biraz önce Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin takımı bu sene ilk defa yarışmaya katılmasına rağmen çok başarılı bir şekilde otonom görevi gerçekleştirdi. Yetmedi ben oyunun kuralını değiştirdim. Kalenin yerini havuzun içerisinde değiştirdik. Araçları onu da başarıyla geçti. Gençlerimizin, hele ki lise öğrencilerimizin, bu işlerle ilgileniyor olması geleceğimiz adına umut verici."

CHP'NİN HEYKEL SEMPOZYUMU

TEKNOFEST'te birbirinden farklı teknolojik ürünler sergilenirken sosyal meydanın gündemine CHP tarafından düzenlenen heykel sempozyumları geldi.