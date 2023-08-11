Heykeltıraşlar işsiz kalacak: Heykel yapan robot Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte heykel alanında da robotlar devreye girdi. Heykeltıraşları işinden edecek robotlar adeta bir beyin cerrahının hassasiyetine sahip.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka alanında büyük bir yol kat edildi.

İnsan eliyle yapılanları daha kolay ve daha pratik hale getiren yapay zeka, çeşitli alanlarla hayatımıza giriş yaptı.

Bu durumun son örneği ise 'heykel yapan robotlar' olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka heykele de girdi: Bir beyin cerrahı hassasiyetine sahip

Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından hazırlanan robotik bir kol sayesinde heykel çalışmaları artık daha pratik hale geldi.

Üretilen robotik kolun, bir buldozerin gücüne ve beyin cerrahının hassasiyetine sahip olduğu görüldü.

Böylelikle hızlı bir çalışma yürüten heykeltıraş robotlar daha önceden yapılmış bir eserin kopyasını 24 saatte yapabiliyor.

Bazı sanatseverler karşı çıkıyor

Ayrıca giderek yaygınlaşması planlanan heykeltıraş robotların sanatçıların işini daha da kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Ancak bir takım sanatsever durumun öyle olmadığı kanaatinde.

Heykeltıraş robotların sanatın ruhunu zedelediğini düşünenler, yapay zekanın sanatla iç içe olmaması görüşünü savunuyor.