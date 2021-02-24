Heyula nedir, ne demek? TDK Heyula ne anlama gelir?

Heyula nedir, ne demek? TDK Heyula ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan 'heyula' kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Heyula nedir, ne anlama gelir?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirirken 'heyula' ifadesini kullandı. Bunun üzerine vatandaşlar, heyula nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Heyula nedir, ne demek? TDK Heyula ne anlama gelir?

HEYULA NE DEMEK?

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP ile ilgili olarak ''CHP hakiki bir siyasi parti olmaktan çıkıp heyula haline dönüşmüş amorf bir yapıdır.'' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine vatandaşlar tarafından heyula kelimesinin anlamı merak edilmeye başlandı.

Arapça'dan Türkçe'ye geçen Heyula kelimesi, büyük ve belirsiz şekilleri, korkunç hayali şeyleri anlatmak için kullanılmıştır. Ancak bu kavram antik felsefede bütün maddelerin, evrenin geldiği şekilsiz maddeyi ifade etmektedir.

Heyula kelimesi, Yunanların “hyle”sinden gelmektedir. İslam felsefecilerine göre heyula, maddenin öncüsüdür.

TDK HEYULA ANLAMI

TDK'ye göre heyula kelimesinin anlamı şu şekildedir:

-Korku verici

-Ürkütücü hayal



