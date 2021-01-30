Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
248.599
-3.77%
EXEN Coin
17.99
1.40%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

    İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin bombalara hassas vuruş kabiliyeti kazandırdığını söyledi.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, güdüm kitlerine ilişkin teslimatların sürdüğünü belirtti.

    HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ

    Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık."

    İsmail Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık ViDEO

    HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı #1

    HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir