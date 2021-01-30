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- HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin bombalara hassas vuruş kabiliyeti kazandırdığını söyledi.
- İHA
- 30.01.2021 - 12:50
- Güncelleme : 30.01.2021 - 12:54
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, güdüm kitlerine ilişkin teslimatların sürdüğünü belirtti.
HASSAS VURUŞ KABİLİYETİ
Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hava gücümüzün önemli unsuru güdüm kitlerimizin teslimatları sürüyor. Mk-82 güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandıran HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık."
İsmail Demir: HGK-82 güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yaptık ViDEO