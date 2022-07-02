Hiç çalışmadan emekli olunur mu? Emeklilik için yeni formül açıklandı!

Hiç çalışmadan emekli olunur mu? Emeklilik için yeni formül açıklandı!

Hiç çalışmadan emeklilik mümkün mü? SGK ve Bağ-kur emekliliği için yeni formül açıklandı..

Hiç çalışmadan emekli olunabilir mi sorusu zaman zaman gündeme gelen bir konu.Sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olabiliyorlar.Emekli olmak için prim gün sayısı yetmeyenlerde dışarıdan sigortalarını yatırarak emekli olabilir.

Bu haktan yararlanabilmek için SGK Müdürlüğüne giderek dilekçe verebilirsiniz.Dışarıdan prim ödeyerek emekli olacak vatandaşlar Bağ-kur emeklisi olarak sayılacaktır.

2008 yılından önce kişinin çalıştığı statüye göre emeklilik verilirken, yeni gelen düzenleme ile bu emeklilik Bağ-kur kapsamına alınmıştır.

Başvuru şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta yaptırarak dışarıdan prim ödeyecek vatandaşlardan bir takım şartları karşılamaları isteniyor.

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak

- Her ay dışarıdan prim ödemek

İsteğe bağlı sigorta ile dışardan prim ödeyerek emekli olmak isteyenler normal SGK'lı vatandaşlar gibi birçok haktan da faydalanabiliyor.