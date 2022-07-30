Hicri yılbaşı bugün mü? Hicri takvim başlangıcı ne zaman?

Hicri yılbaşı bugün mü? Hicri takvim başlangıcı ne zaman?

Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, Hicri yılbaşı 2022 bugün mü, hangi güne denk geliyor? işte mera edilen detaylar...

Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü de Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının ne zaman olduğu merak edilen konular arasında.

İslam alemi "hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün" sorularına yanıt arıyor.

Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Aşure gününün de içinde bulunduğu muharrem ayı içerisinde idrak edilen Müslümanların yılbaşı miladi takvime göre belirlendi.

Peki, hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz yani bugüne idrak edilmiştir.

29 Temmuz Cuma günü akşam namazından 30 Temmuz Cumartesi imsak vaktine kadar olan süre Hicri yılbaşı gecesi olacaktır.

Hicri yılbaşı günü ise 30 Temmuz Cumartesi sabah namazından akşam namazına kadar olan süredir.