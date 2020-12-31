Yeni yıla saatler kala vatandaşlar Hicri Yılbaşı ne zaman sorusunu araştırmaya başladı. Muharrem ayının ilk günü olan hicri yılbaşının 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak konusu oldu.

2020 yılının son gününde, yeni yıla dair araştırmalar hız kazanırken müslüman alemi de özel günlerin ne zamana denk geldiğini sorguluyor. Bunlardan biri da İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan Hicri yılbaşı oldu.

Peki Hicri Yılbaşı nedir, 2021 Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi gün, işte detaylar..

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Peygamberimizin, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye “Hicrî Yıl” denir.

Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için, “Hicrî-Kamerî Sene” veya “Sene-i Kameriyye” de denir.

Hicri takvim, Miladi takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.

Hicri takvimde geçen ay isimler şöyledir; Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, Şevval, Zilkade, Zilhicce.





2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Miladi takvime benzeyen Hicri takvim de 12 aydan oluşur. Miladi takvimde bir yıl 365-366 günden oluşurken Hicri takvimde bir yıl 354-355 günden oluşur.

Hicri takvimin on iki ayından dördü kutsal sayılmıştı. Bu dört ayda savaşmak ise yasaklanmıştır.

Muharrem Ayı'nın ilk günü hicri yılbaşıdır. Bu tarih ise 9 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

HİCRİ YILBAŞI DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

“Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), bu duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es”elüke fîhel”ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahîm Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi… Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..



