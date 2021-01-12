Hidayet Türkoğlu kimdir? Hidayet Türkoğlu görevden alındı mı, ne iş yapıyor?

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medyanın gündemine görevinden alındığı iddialarıyla geldi. Peki Hidayet Türkoğlu kimdir? Ne iş yapıyor?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun mevcut görevlerinden el çektirildiği ileri sürüldü.

Aktif spor yaşamına son veren Türkoğlu, 15 yıl NBA’de forma giymişti. Efes Pilsen A takımında 5 yıl oynadıktan sonra 2000’de NBA’e giden Türkoğlu, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers takımlarında forma giydi.

Türkoğlu, A Milli Takım ile 2001’de Avrupa, 2010’da ise Dünya ikincilikleri yaşamıştı.

Peki Hidayet Türkoğlu kimdir, ne iş yapıyor, görevden alındı mı? İşte detaylar..

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İstanbul/Bayrampaşa’da doğdu. Yugoslavya’dan göç eden iki çocuklu bir ailenin küçük oğlu olan Hidayet, çocukluğunu İstanbul’da Bayrampaşa Yıldırım mahallesinde geçirdi.



İlkokullu da Bayrampaşa Yıldırım ilköğretim okulunda okudu. Bayrampaşa İlköğretim Okulu’nda öğrenci olduğu yıllarda, basketbol’la tanıştı.



O yıllarda ağabeyinin basketbol antrenmanlarında, antrenörler onu keşfederek okul takımına aldılar. Daha sonra basketboldaki başarı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji’nden burs kazandı. 15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji’nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü.



Ardından Efes Pilsen Spor Kulübü’ne transfer oldu. İlk imzasını 1997 senesinde Efes Pilsen’de attı ve dört sene boyunca Efes Pilsen A takımında oynadı. 1999–2000 sezonunda oynadığı final turunda turnuvanın en iyi beşine seçildi. Bu başarı o zamana kadar bir Türk basketbolcunun yakaladığı en büyük başarıydı. Bu başarıyla birlikte onun hedefleri de büyüdü ve NBA’ye gitme kararı aldı.

NBA KARİYERİ



Amerika’daki avukatıyla görüşüp öncelikle ona ayarladığı 15 takımla çok iyi bir kamp dönemi geçirdi.



Bu geçirdiği dönem, onun Sacramento Kings takımına 1. tur 16. sıradan seçilmesini sağladı. Böylece NBA’ye en iyi dereceyle seçilen ilk Türk unvanına sahip oldu. 2000–2001 sezonu onun NBA’deki ilk sezonuydu. İlk başlarda çok heyecanlanmasına ve adaptasyon problemi yaşamasına rağmen, sezonun 2. bölümünü çok iyi geçirdi.



2001–2002 senesinde NBA çaylaklar All-Star kadrosuna seçildi. All-Star etkinliklerinde katılmış olduğu şut yarışmasında üçlü üç maçlarda şampiyonluk kazandı.

Çaylak All–Star kadrosunda yer alışı o zamana kadar Türk oyuncular arasında elde edilen en iyi başarıydı. Bir sene sonra NBA’in son şampiyonu San Antonio Spurs takımına takas edildi. O yıl San Antonio Spurs birçok hafta üç sayı isabet yüzdesinde NBA birincisiydi.



Yine aynı sezonda Adidas’ın bir reklam filminde Tim Duncan ile oynadı. Sezon sonunda San Antonio Spurs ve Phoenix Suns’ın tekliflerine rağmen Orlando Magic ile 6 yıllık bir anlaşma imzaladı. Çok başarılı geçen 2004–2005 sezonunda en iyi 6. adam ödülüne aday gösterildi.



2009-10 sezonunda 1 Temmuz tarihinde serbest kalan ve Orlando Magic’in 4 yıllığına 35 milyon dolar önerisine hayır diyen Hidayet, Portland Trail Blazers yöneticileri ile görüştü; şehri ve kulübün tesislerini gezdikten sonra kulüp’le anlaşmaya vardığı açıklandı.



2010 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya Basketbol Şampiyonasında milli takımda yer aldı. Türkiye basketbol takımı şampiyanoda Dünya İkincisi oldu.

HİDAYET TÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR, GÖREVDEN ALINDI MI?

16 Mart 2016'da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atanan. Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi.

Sosyal medyanın gündemine düşen iddialar en çok konuşulanlar arasında girdi. Hidayet Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı görevine son verildiği öne sürüldü.

Sosyal medyadaki iddialara göre, Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye’ye getirmesini istendi. Bu teklifi kabul etmeyen Hidayetoğlu'nun istifasını vereceği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.