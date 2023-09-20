Hikmet Hacıyev: Bölgeye kısa sürede barış ve huzur getirmeyi hedefliyoruz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki antiterör operasyonu kapsamında meşru hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Hacıyev, "Bölgeye kısa sürede barış ve huzur getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde bulundukları bölgede, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde seçim düzenlediler

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak 19 Eylül'de, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Antiterör operasyonu başlatıldı

Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlatmıştı.

Hacıyev açıklamalarda bulundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki antiterör operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Bölgede gerekli önlemler alınmıştır"

Azerbaycan’ın gündeminin, Karabağ’daki Ermenilerin entegrasyonunu barışçıl şekilde sağlamak olduğunu belirten Hacıyev, "Bölgedeki nüfusun güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır." dedi.

Hacıyev, kısa sürede bölgeye barış ve istikrar getirmeyi umduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın hiçbir zaman sivil unsurlara saldırıda bulunmadığını dile getirdi.

"Güvenli çıkış sağlayacağız"

Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

"Yereldeki nüfus ile iletişim halindeyiz"

Hikmet Hacıyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Yeniden entegrasyon sürecini öngörüyoruz. Yereldeki nüfus ile iletişim halindeyiz. Bölgeye kısa sürede barış ve huzur getirmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır. Sosyal refah ve bütün sosyal unsurlar korunuyor.

"Barış görüşmelerine hazırız"