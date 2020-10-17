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    Hikmet Hacıyev: Düşman, cephenin intikamını sivilleri vurarak aldı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence'yi hedef alan Ermenistan'a tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:50
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 15:50
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    Hikmet Hacıyev: Düşman, cephenin intikamını sivilleri vurarak aldı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın vurduğu Gence'ye gitti.

    Bölgede incelemelerde bulunan Hacıyev daha sonra yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

    "CEPHENİN İNTİKAMINI SİVİLLERİ VURARAK ALDILAR"

    Hacıyev açıklamasında, "Düşman, cephenin intikamını sivilleri vurarak aldı. Diplomat ve askeri ateşeler Ermeni terörüne tanık oldu. Cinayetleri gizlemek için uluslararası toplumu aldatıyorlar." ifadelerini kullandı.

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