Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Habertürk'ün canlı yayın programına telefonla bağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Habertürk'te moderatörlüğünü Veis Ateş'in yaptığı Türkiye'nin Nabzı programına telefonla bağlandı.

Programda soruları yanıtlayan Hacıyev, önemli açıklamalarda bulundu.

"CİHATÇILAR AZERBAYCAN'A GETİRİLDİ İDDİASI ÇOK GÜLÜNÇ"

"Son günlerde İran'dan Azerbaycan'a destek veren mesajların geldiğini görmekteyiz. Velayeti tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamalardan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vardı. Bunu pozitif ve kıymetli değerlendiriyoruz. Suriye'den cihatçıların Azerbaycan'a getirilmesi iddiası çok gülünç. Çünkü bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca o gelenlerin bu coğrafyada nasıl iş yapacakları ayrı konu. Bu konu Macron tarafından gündeme getirildi. Bizim elimizde artık kesin deliller var ki PKK terör örgütü işgal edilmiş Azerbaycan topraklarındadır. Orada bir uyuşturucu hattı olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bugün ASALA Türk diplomatlarını şehit etmiş örgüt. ASALA da işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında.

Hikmet Hacıyev: Türkiye'nin masada olması bizim için olmazsa olmaz VİDEO



"PKK'LILARLA YAPILAN TELSİZ KAYITLARI DEŞİFRE EDİLDİ"

Bizim elimizde kesin bir istihbarat var. Ermenistan'ın Irak Büyükelçisinin yaptığı görüşmeler vardı. Ermenistan istihbarat yetkilileri Irak'a gelerek PKK örgütleriyle gizli görüşmeler yapmışlardır. Onları aileleri ile birlikte getirip Kelbecer'e yerleştirmek ve onları Azerbaycan'la savaşta kullanmak. 100 tane PKK'lı Karabağ'a getirdiler. Onlar arasında telsiz konuşmaları bizim tarafımızdan deşifre edildi. Biz onların Arapça konuşmasında Suriye Arapçasını tespit ettik.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BİZİM AZERBAYCAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ülkemizin bu mücadelesinde kardeş Türkiye'nin her zaman desteğini gördük. Bundan Azerbaycan halkı çok memnundur. Başta sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürler. Bir millet, iki devlet olarak kardeşliğimizin ne kadar muhkem olduğunu gördük. Kardeş Türkiye ile Azerbaycan ile işbirliğini devam ettiriyoruz. Türkiye'nin morali ve siyasi destekleri Azerbaycan için çok önemlidir.





"BİZİM GÜVENCEMİZ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BİRİKİMİ"

Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın olan işbirliği kendisini göstermekte. Bugün Azerbaycan'ın çok başarılı bir silahlı kuvvetleri var. En önemlisi tabii ki insan faktörü. Azerbaycan askeri ve subayı kardeş Türkiye'nin eğitim sistemi esasında kuruldu. Onlar ilk olarak Türkiye'de askeri okullarda eğitim gördü. Bunun arkasında teknoloji sistemleri ve tatbikatları. Türkiye SİHA'ları Azerbaycan tarafından kullanılmaktadır. Bu Azerbaycan'ı çok mutlu ediyor. Türkiye teknolojik yeniliklere imza atıyor. Biz de bu konuda özgüvene sahibiz. Azerbaycan'a Avrupa ülkelerinden ambargo var. Bizim güvencemiz de kardeş Türkiye'nin teknolojik birikimidir. Türkiye artık silahları kendisi yapmaktadır, Azerbaycan da buradan alabilir.

"TÜRKİYE'NİN MASADA OLMASI BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Nahçıvan'ın hassas durumu var. Ermenistan tarafından tecrit edilmiş, kara yoluyla bir çıkışı yok. Tansiyon yükseldiğinde Nahçıvan'ın hedef olacağını düşünüyorduk. Nahçıvan, Azerbaycan Anayasası'nda tespit olmuş bir statüsü var bu da otonomidir. Nahçıvan'da Türkiye'nin garantörlüğü de sözkonusu. Ama halihazırda bugünün konusu değil. Türkiye'nin masada olması Azerbaycan'ın olmazsa olmazıdır. Türkiye'nin net, kati siyasetiyle biz gurur duyuyoruz.