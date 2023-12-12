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Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı

Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi.