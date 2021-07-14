Hilal Kaplan kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan Öğüt'ün biyografisi

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, TRT Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Peki Hilal Kaplan Öğüt kimdir?

14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) yönetim yapısında değişikliğe gidildi ve görevlere yeni atamalar yapıldı.

Bu kapsamda Hilal Kaplan Öğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Atama kararının ardından Hilal Kaplan Öğüt'ün hayatı ve biyografisine dair araştırmalar hız kazandı.

Peki Hilal Kaplan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan Öğüt'ün biyografisi...

HİLAL KAPLAN ÖĞÜT KİMDİR?

15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Hilal Kaplan, Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Kaplan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansa devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının ardından iki başörtülü arkadaşı ile birlikte ''Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık'' başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği ''Her Yöne 80 Dakika'' adlı tartışma programında yorumculuk yapan Hilal Kaplan Öğüt, Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Hilal Kaplan, 2007 yılında kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlendi.