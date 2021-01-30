Hilal Kaplan’ın Habertürk hakkındaki sözleri Hülya Hökenek’i kızdırdı

Habertürk canlı yayınına bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz’ı sert bir şekilde eleştirince yayından alındı.

Habertürk’te Hülya Hökenek’in sunumuyla ekrana gelen Enine Boyuna programında Hilal Kaplan hakkında konuşuldu.

Gazeteci Hilal Kaplan, adının geçmesi üzerine canlı yayına bağlandı.

Hülya Hökenek’in Abdullah Öcalan ile yaptığı röportajı hatırlatan Kaplan, Hökenek’in Fatih Altaylı ile arasındaki bağ sayesinde Habertürk’te program yaptığını söyledi.

Bu sözler, Hülya Hökenek’i adeta çılgına çevirdi.

Hilal Kaplan’ın Habertürk haklındaki sözleri Hülya Hökenek’i kızdırdı İZLE



YAYINDAN ALINDI

Hilal Kaplan, ardından İsmail Saymaz’ın arşivini açtı.

İsmail Saymaz’ın terör örgütü PKK ve FETÖ hakkında yaptığı açıklamaları tek tek dile getiren Hilal Kaplan, Habetürk’ün yayın politikasını da ele aldı.

Habertürk’te birçok ismin FETÖ’den tutuklandığını ifade eden Hilal Kaplan, eleştirilerine devam edince, Hülya Hökenek tarafından yayından alındı.