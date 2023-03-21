Hilmi Daşdemir, canlı yayında Kılıçdaroğlu'yla ilgili ifadesine yönelik konuştu Habertürk canlı yayınında "Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır" diyen Hilmi Daşdemir, konuya ilişkin sözlerine Ensonhaber canlı yayınında açıklık getirdi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bu kapsamda dün HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme tartışma programlarının gündemini başlıca meşgul etti.

Bu kapsamda Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Açık ve Net programına, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı ile Araştırmacı Hilmi Daşdemir konuk oldu.

Daşdemir, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine değindi.

Tartışma çıktı, programı terk etti

Konuşması sırasında çokça CHP'li Sarı ile karşılıklı atışmalar yaşanırken, Daşdemir'in son sözü Kübra Par'ı harekete geçirdi.

"O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır." diyen Hilmi Daşdemir'e, Kübra Par müdahale etti.

Daha sonra sunucu Par'ın araya girmesinin ardından kulaklığını çıkaran Daşdemir, "Hadi güle güle" diyerek canlı yayını terk etti.

"Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır"

Daşdemir, yaşananların ardından bugün Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programına konuk oldu.

Daşdemir, "O genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ve HDP'nin adayıdır." sözlerine açıklık getirdi.

"Kemal Bey'in adaylığına HDP'nin desteği nasıl yok denebilir"

Daşdemir, "HDP’nin PKK ile iş birliği açık ve net ortadayken, Mustafa Karasu’nun söyledikleri ortadayken nasıl yok denilebilir Kemal Bey’in adaylığına HDP’lilerin desteği. Mansur Yavaş ve Meral Akşener’in aday olmamalarının temel sebebi buydu. Birkaç kez mesaj gönderdiler, net olarak şunu söylediler biz Kemal Bey’e oy veririz, Mansur Yavaş ya da Akşener olursa oy vermeyiz. Bu kadar net olarak tavırlarını koydular." şeklinde konuştu.

"HDP'nin PKK ile iş birliği açık ve net ortada"

Daşdemir konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: