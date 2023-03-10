Hilmi Daşdemir: Muharrem İnce’nin Cumhur İttifakı’na katılması daha hayırlı Ensonhaber'in YouTube yayınına konuk olan Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir, Muharrem İnce'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap verdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Anayasa'nın verdiği yetkiyle Türkiye'yi seçimlere götürdü.

Bu trafik sürerken muhalefet cephesinde yaşanan aday krizi ise zor da olsa bir sonuca ulaştı.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Hilmi Daşdemir gündemi değerlendirdi

Seçim süreci yaklaşırken Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir, Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Hilmi Daşdemir son günlerde yaşanan siyasi gelişmeleri ve ittifaklar arasındaki dengeyi değerlendirdi.

Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Moderatör İlker Koç’un Muharrem İnce sizce Cumhur İttifakı’na katılacak mı? sorusuna cevap veren Hilmi Daşdemir, İnce'nin ittifaka katılmasının kendisi açısından faydalı olacağını söyledi.

"Cumhur İttifakı'na katılması daha hayırlı olur"

Hilmi Daşdemir'in Muharrem İnce sorusuna verdiği yanıt şu şekilde:

Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’nda kabul görmeleri mümkün değil. O sofrada Muharrem İnce’ye yer yok. Olsa bile daha sonra Önder Sav’ın pozisyonuna düşer.



Ben orada olmaktansa Cumhur İttifakı’nda olmasının Muharrem İnce için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü geçmişteki söylemleriyle böyle olacaktır.

"Kazanamayacak aday vurgusu Millet İttifakı’nın oylarını düşürecektir"

Muhalefetin durumunu ve özellikle İyi Parti'nin masadan kalkmasını da değerlendiren Daşdemir şu ifadeleri kullandı: