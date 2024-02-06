Hilmi Türkmen: Birbirimize sarılıp tüm zorlukları aşmaya devam edeceğiz 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Acımız da kardeşliğimiz de çok büyük. Birbirimize sarılıp tüm zorlukları aşmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle Türkiye, asrın felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremlerde 53 bin 537 kişi can verdi, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Hilmi Türkmen: Acımız da kardeşliğimiz de çok büyük

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, depremlerin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Türkmen, "Tarihimizin en acı gününün yıldönümünde, kayıplarımızı anmak için Hatay’a hareket etmeden hemen önce Üsküdar'da misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle buluştuk. Acımız da kardeşliğimiz de çok büyük. Birbirimize sarılıp tüm zorlukları aşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak buluşmadan görüntüler paylaştı.