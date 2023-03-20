Hilmi Türkmen duyurdu! Vaniköy Camii yakında açılıyor 2 yıl önce çıkan yakında büyük oranda hasar gören 258 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vaniköy Camii'nin yakında açılacağını duyurdu.

Üsküdar'da bulunan Vaniköy Camii, Osmanlı padişahlarından 4'üncü Mehmed devrinde, Vani Mehmed Efendi tarafından yaptırıldı.

Vani Mehmed Efendi Camisi, 15 Kasım 2020 yılında meydana gelen yangınla büyük oranda hasar gördü.

Boğaz'ın incisi olarak nitelendirilen yalı camilerinden 358 yıllık camide iki yıl önce çıkan yangından sonra başlatılan ve 18 ay süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi caminin restorasyonu tamamlandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, güzel haberi duyurdu.

Türkmen, caminin açılıştan sonraki son halini paylaştı.

"Restorasyon bitti, açılış çok yakında"

O paylaşımda şu cümlelere yer verildi;