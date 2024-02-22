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İstanbul'un en sevilen semtlerinden olan Üsküdar'da Hilmi Türkmen, yeniden aday gösterildi.
Başarılı bir belediyecilik örneği ortaya koyan Türkmen, yeni döneme de birbirinden özel projelerle hazırlanıyor.
Genç, yaşlı ve çocuk demeden ilçedeki herkesle tek tek ilgilenen Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni video ile bir kez daha gönülleri fethetti.
Gençlerle bir araya geldi, kahvaltı yaptı
Gençlerle Valide Sultan Gemisi'nde buluşan Hilmi Türkmen, kahvaltı yaptı. Gençlerle eğlenceli anlar geçiren Türkmen, tek tek tüm masaları gezdi.
Gençlerin herhangi bir isteği olup olmadığını soran Türkmen paylaştığı videoya ise "Her perşembe biz böyle" notunu düştü.
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