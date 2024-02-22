Haberler



Gündem



Hilmi Türkmen gençlerle bir arada: Her perşembe böyle...

Hilmi Türkmen gençlerle bir arada: Her perşembe böyle... Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya üzerinden gençlerle olan eğlenceli anlarını paylaştı. Türkmen o anlar, "Her perşembe biz böyle" notunu düştü.