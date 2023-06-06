Hilmi Türkmen, İBB tarafından kapatılan Kız Kulesi sahil yolunu paylaştı Üsküdar'ın gözde mekanlarından biri olan Kız Kulesi sahil yoluna kepçe girdi. Uzun süredir bitmek bilmeyen çalışmalar, vatandaşları çileden çıkardı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz." diyerek duruma tepki gösterdi.

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İstanbul'un gözde semtlerinden biri de Üsküdar.

Manzarası ve sahil yoluyla ziyaretçilerini mest eden ilçe, aylardır inşaat halinde.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sahile akın eden vatandaşlar, burada yıllardır büyük keyif yaşatan manzaranın tadını çıkaramıyor.

Öyle ki yürüyecek yol dahi bulunmuyor.

Çalışmalar yavaş ilerliyor

Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunda şimdilerde molozlar ve kepçe arabası dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.

Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

Bunun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bitmek bilmeyen çalışmaları.

Kuzguncuk Sahili kaderine terk edildi

Öte yandan bölgenin nadide mekanlarından biri de Kuzguncuk Sahili. Uzun süredir kapalı olan ve her yaz yoğun bir kalabalığın oluştuğu sahilde henüz bir çalışma başlatılmadı.

Bir süre tellerle çevrilen bölge, şimdilerde ise içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, İBB yetkililerinden çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama henüz gelmedi.

"1-2 kişiyle iş yapılmaz"

Bu duruma sessiz kalmayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Sahil yolunun son halini gözler önüne seren Türkmen, şu ifadeleri kullandı: