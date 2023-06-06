Hilmi Türkmen, İBB tarafından kapatılan Kız Kulesi sahil yolunu paylaştı

İstanbul'un gözde semtlerinden biri de Üsküdar.
Manzarası ve sahil yoluyla ziyaretçilerini mest eden ilçe, aylardır inşaat halinde.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sahile akın eden vatandaşlar, burada yıllardır büyük keyif yaşatan manzaranın tadını çıkaramıyor.
Öyle ki yürüyecek yol dahi bulunmuyor.
Çalışmalar yavaş ilerliyor
Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunda şimdilerde molozlar ve kepçe arabası dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.
Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.
Bunun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bitmek bilmeyen çalışmaları.
Kuzguncuk Sahili kaderine terk edildi
Öte yandan bölgenin nadide mekanlarından biri de Kuzguncuk Sahili. Uzun süredir kapalı olan ve her yaz yoğun bir kalabalığın oluştuğu sahilde henüz bir çalışma başlatılmadı.
Bir süre tellerle çevrilen bölge, şimdilerde ise içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, İBB yetkililerinden çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama henüz gelmedi.
"1-2 kişiyle iş yapılmaz"
Bu duruma sessiz kalmayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Sahil yolunun son halini gözler önüne seren Türkmen, şu ifadeleri kullandı:
Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu!
Defalarca gittik, “Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz.” dedik ama değişen bir şey yok.
Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz!
Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.
Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın.