Hilmi Türkmen kentsel dönüşümün bir diğer yüzünü anlattı! İBB'nin gerçek yüzünü görün... Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kirazlıtepe kentsel dönüşüm alanına giderek vatandaşların konuya dair kafasını karıştıran ve proje bitiminde bölgeyi dahi ziyaret etmeyen İmamoğlu'nun gerçeklerini anlattı.

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ensonhaber.com

Bir deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'nin belirli aralıklarla yaşadığı deprem felaketleri, yurdun kanayan yaralarından biri.

İstanbul ise yeniden deprem beklentisi ile gözlerin çevrildiği bölgelerden.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, X hesabından yaptığı paylaşımda konu kapsamında önemli bir detay paylaştı.

Konu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kentsel dönüşüm hakkında yaptığı açıklamalar.

Yaptığı seslenişlerle vatandaşları kentsel dönüşüme karşı çıkma konusunda destekleyen İmamoğlu'nun birkaç anı paylaşıldı.

"İzleyin ve acı gerçeği görün..."

İşte Hilmi Türkmen'in o paylaşımı;

Çok önemli bir konu için 90 saniyenizi istiyorum; İBB Başkanı’nın görevi, insanları kentsel dönüşüm için yüreklendirmek olmalıyken, lütfen izleyin ve acı gerçeği görün. Tümü, riskli binalarda yaşayan hak sahiplerine verilen 1467 konut yapılırken, işte bu zihniyetle mücadele ettik.

"Dönüşüm alanına hiç gelmediler"

Yetmedi, Kirazlıtepe’ye gelip -doğal olarak- insanların kafasını karıştıran ve evlerine daha geç kavuşmalarına neden olan bu tarz “işler” yaptıktan sonra, biten dönüşüm alanına hiç gelmediler.

"Yapmaları gereken altyapı çalışmalarının hiçbirini yapmadılar"

Görevleri gereği yapmaları gereken altyapı çalışmalarının hiçbirini yapmadılar. Özetle; dönüşümün ilk aşamalarında alana gelip, bol bol “siyaset” yapmaktan başka, hiçbir şey yapmadılar!

"Hodri meydan!"