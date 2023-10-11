Hilmi Türkmen: Mobil Hayvan Hastanesi VetBüs her gün Üsküdar'ın bir mahallesinde... Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, tamamen ücretsiz hizmet veren Mobil Hayvan Hastanesi VetBüs'ün hergün bir mahallede olduğunu ifade etti.

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ensonhaber.com

Vatandaşlar kadar hayvanları düşünen belediyelerin başında Üsküdar Belediyesi geliyor...

Yapılan çalışmalarıyla vatandaşların gönlünde taht kuran Üsküdar Belediyesi, hayvanlar için çalışma başlattı.

Üsküdar Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken sokaktaki hayvanlar için özel mobil veteriner hizmetiyle onlarca hayvana ulaşıldı.

Hayvanların sağlığı ve tedavileri için gerekli olan tüm ekipmanları içeren VetBüs, Üsküdar’da sokak sokak dolaşarak sevimli dostlara şifa dağıtıyor.

2022 yılında yola çıktı

Alanında uzman veterinerler minik dostların rutin muayenelerini yapacak ve acil durumlarda gerekli müdahalelerde bulunacak.

Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen hayvanlar için mobil veteriner hizmeti VetBüs, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen’in açılışı ile 2022 yılında yola çıktı.

"VetBüs hergün bir mahallemizde"

Son olarak Hilmi Türkmen bir yeni haberi daha duyurdu.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Türkmen, şu ifadelere yer verdi: