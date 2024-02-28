AK Parti yönetimindeki il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar, hizmetlerden oldukça memnun...
AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri ise Üsküdar'da ortaya konuluyor.
Üsküdar Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen, vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini tek tek yerine getiriyor.
Bu kapsamda da vatandaşların sevdiği bir isim olan Türkmen, Üsküdar'dan yeniden aday gösterildi.
Üsküdar'ın yeni 5 yılı için birbirinden özel projelerle hazırlanan Türkmen, bu defa bir müjdeyi paylaştı.
Çocuk Köyü açılıyor
Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çocuk Köyü'nün pazartesi günü açılacağını duyurdu ve şu ifadelere yer verdi;
"Her çocuk gerçek köy hayatını deneyimleyecek, üretmeyi öğrenecek" iddiasıyla yola çıkmıştık
ve bitti, başardık!
Üsküdar Çocuk Köyü dün akşam böyle görünüyordu.
Müjdemiz gelsin o vakit;
canınız ne zaman isterse gidebileceğiniz köyünüzü önümüzdeki Pazartesi açıyoruz.
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