Hilmi Türkmen müjdeyi verdi: Çocuk Köyü açılıyor! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, müjdeyi verdi. Türkmen, Çocuk Köyü'nün pazartesi günü açılacağını söyledi.

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ensonhaber.com

AK Parti yönetimindeki il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar, hizmetlerden oldukça memnun...

AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri ise Üsküdar'da ortaya konuluyor.

Üsküdar Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen, vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini tek tek yerine getiriyor.

Bu kapsamda da vatandaşların sevdiği bir isim olan Türkmen, Üsküdar'dan yeniden aday gösterildi.

Üsküdar'ın yeni 5 yılı için birbirinden özel projelerle hazırlanan Türkmen, bu defa bir müjdeyi paylaştı.

Çocuk Köyü açılıyor

Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çocuk Köyü'nün pazartesi günü açılacağını duyurdu ve şu ifadelere yer verdi;