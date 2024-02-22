Hilmi Türkmen müjdeyi verdi! Üsküdar Çocuk Köyü açılıyor Yaptığı projelerle her kesimin takdirini toplayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bu kez çocuklara müjdeyi verdi. Türkmen, Üsküdar Çocuk Köyü'nün 2 Mart Cumartesi günü açılacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Hilmi Türkmen yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Yeni proje açılıyor

Sosyal belediyecilik alanında öncü konumda bulunan Üsküdar Belediyesi, yeni bir projeyi daha açmayı planlıyor.

Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çocukların merakla beklediği haberi verdi.

Açılış tarihini verdi

Hilmi Türkmen, Üsküdar Çocuk Köyü'nün 2 Mart Cumartesi günü açılacağını duyurdu.

"Çocuklar burada doğal hayatı tanıyacak"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merakla beklenen projeyle ilgili şunları söyledi:

Şimdi muhteşem bir proje daha geliyor. Üsküdar’da çocuk köyü yaptık, bunun dünyada örneği yok. Beykoz sınırımızda Küçüksu’da 85 bin metrekarelik bir alanda açılıyor. Üsküdar Çocuk Köyü’nü 2 Mart Cumartesi günü açıyoruz. Burası bildiğimiz köy. Burada küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar, at çiftliği olacak. Çocuklar burada doğal hayatı tanıyacak. Sebze ekecekler, meyve toplayacaklar, kümes hayvanlarının yumurtalarını toplayacaklar, süt sağacaklar, köy kahvaltısı yapacaklar. Tam anlamıyla çocuklarımız köy hayatını yaşayacaklar. Güne horoz sesleriyle başlayacaklar. Dünyadaki örneği olmayan bir çocuk köyü açıyoruz.

"Dolu dolu bir 10 yıl geride kaldı"

Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın gelecek 5 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise şunları kaydetti:

Üsküdar’da sosyal belediyeciliğin dokunmadığı sokak apartman kalmadı, dolu dolu bir 10 yıl geride kaldı. Zaten dolu geçtiği için tekrar aday gösterildik. Gelecek 5 yılda yeni projelerle vatandaşlarımızla olacağız.



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