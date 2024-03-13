Hilmi Türkmen mutfağa girdi, gençler için sahurda menemen yaptı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahuru gençlerle yaptı. Gençlerin evine konuk olan Türkmen, menemen yapmak için mutfağa girdi.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çalışkanlılığıyla göz dolduruyor.

Üsküdar'a yaptığı hizmetlerle çehresini değiştiren Türkmen, özellikle gençler tarafından çok seviliyor.

Gençlerin sevgisini karşılıksız bırakmayan ve sık sık onlarla bir araya gelen Başkan Türkmen, bu defa gençlerin evine konuk oldu.

Gençlerle sahur yaptı

Gençlerin evine konuk olan Hilmi Türkmen, sahur için menemen hazırlamak üzere mutfağa girdi.

Menemeni soğanlı yapan Türkmen, gençlik dönemlerinden de bahsetti. Sofraya menemeni koyan ve tek tek servis yapan Başkan Türkmen, "Gençler parmaklarınızı yiyeceksiniz." dedi.

Akabinde gençlerden birinin doğum gününü de kutlayan Türkmen, daha sonra ise gençlerle dua ederek oruca niyet etti.