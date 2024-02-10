Hilmi Türkmen paylaştı! Üsküdar'da kentsel dönüşüm sürüyor Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

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Yerel seçim için AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yeniden Hilmi Türkmen'in adını söyledi.

Göreve geldiği günden beri vatandaşlar için birbirinden özel projeleri hayata geçiren Hilmi Türkmen, yeni dönemine de hazır.

Genç, yaşlı ve çocuk demeden ilçede yaşayan her vatandaşın hem istekleri hem de dertlerini kısa sürede çözüme kavuşturan Türkmen, kentsel dönüşümün ise en güzel örneklerini segriliyor.

İstanbul'un en acil konularından olan kentsel dönüşüm, Üsküdar'ın birçok mahallesinde başladı ve devam ediyor.

Sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapan Başkan Türkmen şu ifadelere yer verdi;

10 yılda 30 bin konut