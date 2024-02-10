Hilmi Türkmen paylaştı! Üsküdar'da kentsel dönüşüm sürüyor

Yerel seçim için AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yeniden Hilmi Türkmen'in adını söyledi.
Göreve geldiği günden beri vatandaşlar için birbirinden özel projeleri hayata geçiren Hilmi Türkmen, yeni dönemine de hazır.
Genç, yaşlı ve çocuk demeden ilçede yaşayan her vatandaşın hem istekleri hem de dertlerini kısa sürede çözüme kavuşturan Türkmen, kentsel dönüşümün ise en güzel örneklerini segriliyor.
İstanbul'un en acil konularından olan kentsel dönüşüm, Üsküdar'ın birçok mahallesinde başladı ve devam ediyor.
Sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapan Başkan Türkmen şu ifadelere yer verdi;
10 yılda 30 bin konut
10 yılda 30 bin konutu dönüştürürken iddiamız hiç değişmedi;
Üsküdarlı’nın evi dönüşmeli, Üsküdar’da yaşamaya devam etmeli!
İşte yerinde ve gönüllü dönüşüm!
Hepsi hak sahiplerinin, hepsi mahallelinin oldu. Olmaya da devam edecek.
Nasıl başladı? / Nasıl oldu ?
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