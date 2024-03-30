Göreve geldiği günden beri vatandaşlar için birbirinden özel projeleri hayata geçiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemine de hazır.
İstanbul'un en acil konularından biri olan kentsel dönüşüm, Üsküdar'ın birçok mahallesinde devam ediyor.
Yeni dönem için de aday olan Başkan Hilmi Türkmen, yapacağı yeni çalışmalarda yine kentsel dönüşüm konusuna büyük önem veriyor.
Vatandaşlarla iç içe
Üsküdar'ı marka ilçe haline getiren Hilmi Türkmen vatandaşlarla birebir temaslarını sürdürüyor.
Türkmen site ziyaretleri kapsamında son ziyaretini Yeşil Yamaç Sitesi'ne yaptı.
Müjde verdi
Türkmen burada yaptığı konuşmada site sakinlerine de müjde verdi.
"Yasal süreç tamamlanacak"
Başkan Türkmen seçimlerin ardından sitenin ifraz sorunun halledileceğini ve yasal sürecin tamamlanacağını ifade etti.
"İfraz sorunu çözülecek"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamalarında şunları söyledi:
100’den fazla sitemizi ziyaret ettik, sorunlarını dinledik, çözümler geliştirdik.
Bugün de son site buluşmamızda Yeşil Yamaç Sitemizdeyiz.
İfrazla ilgili bir sorunu, yasal bir süreci vardı sitemizin.
Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacak, önümüzdeki dönem ilk iş, çözeceğiz.
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