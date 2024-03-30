Hilmi Türkmen vatandaşlarla birlikte! Son site ziyaretini gerçekleştirdi Yeni dönemde de aday olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site ziyaretleri kapsamında vatandaşlara müjdeyi verdi. Türkmen, sitenin ifraz sorununun yerel seçimlerde sonra halledileceğinin müjdesini verdi.

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ensonhaber.com

Göreve geldiği günden beri vatandaşlar için birbirinden özel projeleri hayata geçiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemine de hazır.

İstanbul'un en acil konularından biri olan kentsel dönüşüm, Üsküdar'ın birçok mahallesinde devam ediyor.

Yeni dönem için de aday olan Başkan Hilmi Türkmen, yapacağı yeni çalışmalarda yine kentsel dönüşüm konusuna büyük önem veriyor.

Vatandaşlarla iç içe

Üsküdar'ı marka ilçe haline getiren Hilmi Türkmen vatandaşlarla birebir temaslarını sürdürüyor.

Türkmen site ziyaretleri kapsamında son ziyaretini Yeşil Yamaç Sitesi'ne yaptı.

Müjde verdi

Türkmen burada yaptığı konuşmada site sakinlerine de müjde verdi.

"Yasal süreç tamamlanacak"

Başkan Türkmen seçimlerin ardından sitenin ifraz sorunun halledileceğini ve yasal sürecin tamamlanacağını ifade etti.

"İfraz sorunu çözülecek"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamalarında şunları söyledi: