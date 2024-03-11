Hilmi Türkmen'den Çocuk Köyü paylaşımı: 18 bin vatandaşımızla kahvaltı yaptık Üsküdar Belediyesi'nin 3 yıllık özel çalışması ile hayata geçirilen dünyada örneği olmayan Üsküdar Çocuk Köyü ile ilgili Başkan Hilmi Türkmen'den yeni paylaşım geldi.

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ensonhaber.com

İstanbul ve Üsküdar, bir eser daha kazandı.

Üsküdar'a belediye başkanı olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren Hilmi Türkmen, uzun süredir üzerinde çalıştığı çocuk köyünü hayata geçirdi.

Çocuklara İstanbul'un ortasında doğal bir sosyal yaşam alanı sunan parkta, köy kültürüne ait hemen her şey var.

Çocuklara şehrin göbeğinde köy hayatı sunan Üsküdar Çocuk Köyü'ne ise rağbet bir hayli fazla.

Buna dair detayları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından duyurdu.

Hilmi Türkmen'in paylaşımı şu şekilde;

"Hayaldi gerçek oldu"

Hayaldi, gerçek oldu! Şu dakikaya kadar 18 bin vatandaşımız köyde kahvaltı davetimize icabet etti, hala çok yoğun bir talep var, insanlarımız geliyor!



İlk buluşmanın aksilikleri olduysa, affola değerli komşularım. Sizi çok seviyoruz!

Üsküdar Çocuk Köyü'nün özellikleri

85 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin içerisinde; birbirinden lezzetli meyveler veren ağaçlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bulunuyor.

Merkez, çocuklara ağaçlardan meyve toplarken bir yandan ise hayvanlardan süt sağabilecek doğal bir ortam sağlıyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu bu doğal yaşam merkezinin açılışında çocuklar, ilk günden eğlenmeye başladı.

Bahçelerde çapa yapan, hayvanları yakından tanıyan, köy hayatı ve kültürünü deneyimleyen çocuklar, eğlenceyle adeta kendilerinden geçti.