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    Hilmi Türkmen'den ihtiyaç sahiplerine kurban eti

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 2 bin 500 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirildiğini belirtip 50 ton eti ilçe genelindeki 10 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtacaklarını ifade etti.
    • 09.07.2022 - 13:55
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    Hilmi Türkmen'den ihtiyaç sahiplerine kurban eti

    Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı devam ederken bayram namazından sonra kurbanlık kesimlerine başlandı.

    Diğer yandan Üsküdar Belediyesi tarafından 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirildi.

    10 bin ihtiyaç sahibi aileye et ulaştırılacak

    Kesimler sonrası elde edilen 50 ton et ilçe genelindeki 10 bin ihtiyaç sahibi aileye özel hazırlanan soğuk araçlar ile dağıtıldı.

    Hilmi Türkmen'den ihtiyaç sahiplerine kurban eti

    Hilmi Türkmen kurbanlık etlerini araçlara yerleştirdi

    Sabahın erken saatlerinde başlayan kesim işlemlerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yerinde inceledi. Başkan Türkmen, 5 kilogramlık paketler halinde hazırlanan kurbanlık etleri araçlara yerleştirdi.

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #1

    Geçtiğimiz yıl 30 ton et ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı

    Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde 30 ton kurban eti ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmıştı.

    İHA'nın haberine göre; bu yıl ise rakam 50 tona kadar yükselmiş oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

    "Bu yıl toplamda 50 tonluk bir kurban eti hazırlığımız var"

    "Üsküdar Belediyesi olarak kurban kesemeyen vatandaşlarımıza her yıl kurban eti gönderiyoruz. Bu yıl bu işi biraz daha genişlettik. Bu yıl toplamda 50 tonluk bir kurban eti hazırlığımız var. 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan aldı.

    Kurbanlarımız usta kasaplar tarafından dini kurallara uygun olarak kesildi. Dağıtacağımız kurbanları dört eşit parçaya bölerek beşer kiloluk paketler halinde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Soğutma sistemi olan araçlarımız içerisinde sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kurban etlerine ulaşmış olacak."

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #2

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #3

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #4

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #5

    Hilmi Türkmen den ihtiyaç sahiplerine kurban eti #6


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