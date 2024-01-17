Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.
Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Görevde olduğu süre boyunca yaptığı yıldız projelerle Üsküdar'ı marka ilçeler arasına taşıyan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm projelerine hız kesmeden devam ediyor.
Kentsel dönüşüm projeleriyle birçok belediye başkanına model olan Hilmi Türkmen, son olarak son rakamları paylaştı..
Üsküdar'da 22 bin konut dönüştü
Sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da 22 bin konutu dönüştürdüğünü duyurdu..
"Anlaştık, yıktık, yapıyoruz"
Türkmen, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan 1153 bağımsız birimin hak sahiplerine yakında teslim edileceğini duyurarak şu ifadeleri kullandı:
Çalıştay değil icraat!
Mahallemizde 1151 ada riskli yapı ile doluydu!
Anlaştık, yıktık, yapıyoruz.
1153 bağımsız birimi yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz.
Üsküdar'da 22 bin konutu hep birlikte dönüştürdük, hep birlikte başaracağız!
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