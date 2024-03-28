Hilmi Türkmen'den kentsel dönüşüm paylaşımı: 'Biz bu işin dertlisiyiz' Yeni dönemde de aday olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüme giren siteyi ziyaret ederek, "Yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un en acil konularından biri olan kentsel dönüşüm, Üsküdar'ın birçok mahallesinde devam ediyor.

Bu kapsamda önemli çalışmalara imza atan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşın da talepleriyle yakından ilgileniyor.

Böylelikle ekipler, güvenilir binalar inşa etmek için riskli mahallelere girerek dönüşümü sürdürüyor.

"5 yılda 50 bin bina hedefi"

Yeni dönem için de aday olan Başkan Hilmi Türkmen, yapacağı yeni çalışmalarda yine kentsel dönüşüm konusuna büyük önem veriyor.

5 yılda 50 bin binayı dönüştürme hedefleri olduğunu söyleyen Türkmen, "Bunu başaracak tecrübe ve imkanımız var." ifadelerini kullandı.

"Yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyorum"

Dönüşüme giren siteyi ziyaret eden Hilmi Türkmen, buradaki videoyu kamuoyuyla paylaştı.

Türkmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar geneli 30 bin bağımsız birimi kapsayan dev kentsel dönüşüm hamlemize bir örnek de Küçüksu Özevim Sitesi.

Yavuztürk, Mehmet Akif Ersoy, Ferah, Küplüce, Güzeltepe, Burhaniye, Ünalan, Bulgurlu, Cumhuriyet, Çengelköy ve adını buraya yazamadığım diğer tüm boğaz ve merkez mahalelerimize sesleniyor, yapacaklarımızla değil, yaptıklarımızla konuşuyorum.

"Tüm şartlar hazır"

33 mahallemiz için imar ve finansal planlama başta olmak üzere tüm şartlar hazır!

Düşünün, bu projeye 1 yıl önce başlayabilsek, şimdi tüm komşularımız evlerinde olacaktı. Belediyemiz, TOKİ, Emlak Konut ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile bu işin içindeyiz.

"Biz bu işin dertlisiyiz"

Hemşehrilerimizin büyük çoğunluğu ek bir bedel ödemeden ya da çok makul bir katkı ile yeni evlerine kavuşabilir.

Her zaman söylediğimiz gibi, biz bu işin dertlisiyiz. Finansal gücümüzle, tecrübemizle ve devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla kentsel dönüşümün sürecinin merkezindeyiz."

"Üsküdar’da her mahallede dönüşüm var"

Videoda ise siteye ilişkin açıklamalarda bulunan Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu sitedeki vatandaşlarımızla anlaştık. Burada 11 blok 293 ayrı bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projesi gördüğünüz gibi hız kesmeden devam ediyor. Biz "Üsküdar’da her mahallede dönüşüm var 30.000 konut yeniledik” derken, işte bunları kastediyoruz.

Bakın görüyorsunuz her mahalleden sizlerle paylaşımlar yapıyoruz. Yavuztürk'ten, Kirazlıtepe'den, Mehmet Akif'ten, Bulgurlu'dan, Küçüksu'dan dönüşümler hız kesmeden devam ediyor.

"2025'e geçmeden hemşehrilerimiz evlerine yerleşecekler"

Eski sahipleri buraya elekler şimdi. Bu yıl bitmeden, yani 2025'e geçmeden önce sevgili hemşehrilerimiz gelip burada evlerine yerleşecekler. Gördüğünüz bu blokların altı tamamen otopark. Kapalı otopark. Binalarımız gayet güzel. Vatandaşlarımız gelecekler sitelerine girecekler. Otoparka araçlarını park edip asansöre basıp katlarına çıkacaklar yaşam kalitesi, binanın sağlamlığı, kapalı otoparkı, çocuk oyun alanları yeşil alanlarıyla beraber işte örnek bir dönüşüm alanı.

"Biz başardık, yine başarcağız inşallah"

Buranın şöyle bir özelliği daha var. Bizim şu meşhur Çocuk Köyümüz de buraya çok yakında buradaki aileler çok şanslı. Evleri yenileniyor altta Çocuk Köyü var. Burası bambaşka bir noktaya doğru hızla ilerliyor. İşte Üsküdar'da dönüşüm bu şekilde devam edecek. Ne diyoruz, 'yaptıklarımız işte burada yapacaklarımızın teminatıdır.' Biz başardık, yine başarcağız inşallah."