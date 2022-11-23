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    Hilmi Türkmen'den Üsküdarlı gençlere müjde

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini hesaplara yatırdıklarını duyurdu.
    • 23.11.2022 - 18:57
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    Hilmi Türkmen'den Üsküdarlı gençlere müjde

    İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, gençlere verdeği destek ile dikkat çekmeye devam ediyor.

    Üsküdar Belediyesi'nin ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacağı müjdesi verilmişti.

    Gençlere müjdeli haber verildi

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bugün, yeni bir müjde verdi.

    Türkmen, öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

    Hilmi Türkmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Aylık İstanbulkart -Akbil- ulaşım ücretini verdiğiniz banka hesaplarına az önce yatırdık gençler. Sizi çok seviyoruz!"

    Hilmi Türkmen den Üsküdarlı gençlere müjde #1

    Hilmi Türkmen den Üsküdarlı gençlere müjde #2


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