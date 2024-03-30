AK Parti yönetimindeki büyükşehir ve ilçe belediyeleri, vatandaşlara sundukları hizmetlerle büyük takdir topluyor.
Yeni dönem için büyük destek alan isimlerden biri de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen.
Başkan Türkmen, 10 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği projelerle Üsküdar'ı ileri bir seviyeye taşıdı.
Nevmekanlara yoğun ilgi
İlçede yoğun ilgi gören Nevmekanlar ise Türkmen'in kazandırdığı eserlerin başında yer alıyor.
Ulaşımı kolay olan 5 bölgede inşa edilen Nevmekanlar, gençlerin ve öğrencilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
5 yılda yapılması planan projeler
Büyükşehire örnek olacak hizmetlerine yeni dönemde de devam etmeyi hedefleyen Hilmi Türkmen birçok alanda yeni projeler hazırladı.
Özellikle deprem gerçeğine büyük bir önem veren ve ilçeyi depreme hazırlayan Türkmen, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla inşa ettiği güvenilir konutlara yenisini eklemeye hazırlanıyor.
İşte yeni dönemde Üsküdarlıları bekleyen dev projeler...
Ulaşım projeleri
- 34 taksi durağı yenilenecek
- Bilfen kavşak düzenlemesi
- Libadiye kavşak düzenlemesi
- Bulgurlu kavşak düzenlemesi
- Bosna Bulvarı düzenlemesi
- Harem-Çubuklu karayolu tüneli
- Üç katlı karayolu tünelleri
- Altunizade-Büyükçamlıca-Bosna Bulvarı metrosu Anadolu Hisarı'na kadar uzatılacak
Hastane projeleri
- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Siyami Ersek Hastanesi
- Üsküdar Devlet Hastanesi
- Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenecek
Kompleks projeleri
- Çengelköy Kompleksi
- Altunizade Kompleksi
- Mehmet Akif Ersoy Kompleksi
- Ünalan Kompleksi
Kentsel dönüşüm projeleri
- Kuzguncuk Mahallesi
- Ferah Mahallesi
- Yavuztürk Mahallesi
- Burhaniye Mahallesi
- Kirazlıtepe Mahallesi
- Küçüksu Mahallesi
- Ünalan Mahallesi
- Bulgurlu Mahallesi
- Kandilli Mahallesi
Restorasyonlar
- Balıkçılar Çarşısı
- Tarihi Paşakapısı Cezaevi Sanat Merkesi ve Galerisi
- Acıbadem Ratıp Paşa Köşkü Eğitim Akademisi
- İmrahor, Solak Sinan, Pazarbaşı, Şuca Ahmet Paşa, Namazgah, Kandilli Camii ve Salacak Teşrifatçı Mescidi restorasyonu
- Üsküdar çeşmeleri restorasyonu ve bakımı
Park ve bahçe projeleri
- Çengelköy Park
- Küçük Çamlıca'ya Japon bahçesi
- Dostluk Parkı
- Beylerbeyi Spor Vadisi Projesi
- Harem Kongre ve Fuar Merkezi
- Yüzüncü Yıl Parkı
- Üsküdar Gençlik Kampı projesi
- Fıstıkağacı ve İcadiye'ye çocuk eğitim merkezleri
- Üsküdar Musıki Cemiyeti
- Acıbadem Korusu
Okul projeleri
- Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
- Ünalan Necmiye Güniz Güzel Sanatlar Lisesi
- Üsküdar İmam Hatip Lisesi yenilenecek
Yurt projeleri
- Bahçelievler Öğrenci Yurdu ve Etüt Merkezi
- Bulgurlu Yurt Projesi
- İlahiyat Yurt Projesi
- Burhaniye Öğrenci Yurdu
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