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Hilmi Türkmen'den Üsküdarlılara yeni dönemde de dev projeler

Hilmi Türkmen'den Üsküdarlılara yeni dönemde de dev projeler 10 yıllık başkanlık dönemince yüzlerce esere imza atan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, önümüzdeki 5 yıllık dönem için de ulaşımdan kentsel dönüşüme birçok proje hazırladı.