Hıncal Uluç kimdir,nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Hıncal Uluç kimdir,nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hastaneye kaldırıldı.Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hıncal Uluç'un hayatını merak edenler araştıma yapmaya başladı.İşte merak edilenler..

Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Yoğun bakıma alındıktan sonra yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre Hıncal Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.Hıncal Uluç'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Hıncal Uluç kimdir?

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939 yılında Kilis'te dünyaya geldi.Babası subay olan ünlü gazeteci 3 yaşına kadar anneannesi ve teyzesinin yanında büyümüştür.2. Dünya Savaşı'nda Bulgar sınırında görev alan babası daha sonra Çaldıran'a tayin olunca Hıncal Uluç ailesine kavuşmuştur.

Babasının görevinden dolayı sürekli görev yeri değişen aile bu kez Bandırma'ya tayin olur.İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç daha sonra Kilis'e gelerek ilkokulu 1950 yılında burada tamamlamıştır.

1952 yılında Antakya'da başladığı ortaokul serüveni Ankara Kurtuluş Lisesi'nde noktalandı.

Hıncal Uluç ingilizce öğrenme hevesiyle girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanarak bu üniversiteye geçiş yapmıştır.

Yenigün Gazetesi'nde spor sayfası hazırlamaya başlayan Hıncal Uluç'un gazetecilik serüveni burada başladı.

1967 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra Yankı isimli gazetede çalışmaya başladı.O dönemde Cumhuriyet Gazetesi'nde de haftada 2 gün spor yazıları yazmıştır.

1990 yılında Sabah gazetesinde yazı yazmaya başlayan Hıncal Uluç şu an Sabah'ta yazmaya devam etmektedir.