Trabzonspor'un her yerde seyircisi olmadığını ve bu yüzden büyük takım olmadığını söyleyen Hıncal Uluç'a tepki yağdı.

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor'un formda olduğu bu dönemde yine 3 büyük-4 büyük tartışmaları gündemde.

Aspor ekranlarında Ender Bilgin'in sunduğu Hıncal Uluç İle Baş Başa programının, programa ismine veren konuğu Hıncal Uluç'un konuya ilişkin açıklamaları Trabzonsporluların tepkisine neden oldu.

Hıncal Uluç'un sözleri Trabzonsporluları kızdırdı VİDEO

"BÜYÜK TAKIM DEMEK HER YERDE SEYİRCİSİ OLAN TAKIM DEMEK"

Uluç'ın programda kullandığı, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neden büyük takım? Niye 3 büyükler? Niye o dördüncü büyük bir türlü onların yanına gelemedi? Çünkü büyük takım demek her tarafta seyircisi olan takım demek. Bu üç takım. İş yapılan yerlerde Trabzonspor seyircisi var. İstanbul'da var. Kırıkkale'de gitsin de göreyim bakayım var mı?" sözlerine tepki yağıyor.

DÜNYANIN YER YERİNDEN GELEN PAYLAŞIMLAR

Uluç'un bu sözleri karşısında Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında yaşayan Trabzonsporlular sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

Kulübün neredeyse resmi sloganı olan "Bize her yer Trabzon" paylaşımları yapan taraftarlar Uluç'u hedef aldı.