Hindistan'da Müslümanlara zulmü görmezden gelenler var

Çarpık ilişkilerin yer aldığı Hint dizilerini her gün yayınlayıp toplumun altına adeta dinamit yerleştiren Kanal 7 grubu, Hindistan'da Müslümanlara karşı yapılan zulme karşı gözlerini yumdu.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik büyük baskı ve şiddet var.

Zaman zaman ülkenin birçok noktasında görülen saldırılar yeniden başladı.

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA ZULÜM VAR

Müslümanların evlerine girip her yeri altüst ediyor, camileri basıyor, mezar yerlerini parçalıyorlar.

Müslümanlara karşı uygulanan bu zulümlere karşı tek ses olunması gerekirken; bazı medya gruplarının, yaşananlara bile bile sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

KANAL 7'NİN HİNT DİZİLERİ ZARAR GÖRMESİN DİYE HABER YAPMIYORLAR

Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddetin en yüksek olduğu dönemde bile kalitesiz ve çarpık ilişkilerin yer aldığı Hint dizilerini yayınlamaktan vazgeçmeyen Kanal 7, bunların başında geliyor.

Medya grubu, adeta toplumun altına yerleştirilen bir bomba niteliğinde olan bu Hint dizilerinin daha az izlenebileceği korkusuyla, Müslümanlara yapılan zulme göz yumar oldu.

Medya grubunun haber7 adlı internet sitesinde de hiçbir ayrıntıya yer verilmedi.

Muhafazakar bir kanal iddiasında olan ancak konu para olunca zulme uğrayan Müslümanları yok sayan medya grubunun, bu yayın politikası sosyal medyada da tepkilere neden oluyor.

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA ZULÜM

KANAL 7'NİN GÖSTERDİĞİ HİNDİSTAN

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARIN SIRTINDA SOPALAR KIRILIYOR

EVLER İŞ YERLERİ YAKILIYOR

Hindistan'da Müslümanlara şiddet görüntüleri haberi için tıklayın