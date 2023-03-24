Hırka-i Şerif Ramazan'ın ilk cuma günü ziyarete açıldı Ramazan ayının önemli olayları sıralanırken "Hırka-i Şerif ziyaret edebilmek" de listenin ön sıralarında yer alıyor.

AA

Dünyayı etkisi altına alın koronavirüs salgını sürecinde "Hırka-i Şerif" ziyarete kapatılmıştı.

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, Ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Ramazan'ın ilk cuma günü ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'in, Ramazan'ın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, muhafız aile Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Açık olduğu saatler

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu açıklama yaptı

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan'ın ikinci gününe gelen bir cumada Hırka-i Şerif'in ziyarete açıldığını söyledi.

"Uzun süre vatandaşların ziyaretine açık olacak"

Bu sene Hırka-i Şerif'in daha uzun süre vatandaşların ziyaretine açık olacağını belirten Samir, duygularını şöyle dile getirdi:

Hırka-i Şerif'i dualarla açtık çok şükür. Hırka-i Şerif'i ne kadar çok vatandaşımız ziyaret ederse biz o kadar memnun oluruz.Koronavirüsten dolayı 2 sene ziyarete açamadık, geçen sene de son 10 gün Hırka-i Şerif'i ziyarete açmıştık. Bu sene hasretimizi gidereceğiz. Vatandaşlar Hırka-i Şerif'e çok ilgi gösteriyorlar.

"Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği"

Hırka-i Şerif'i ziyaret eden Neslihan Candan, Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, yaşadıkları coşkuyu şöyle dile getirdi:

Beni hep buraya annem getirir. 20 senedir Hırka-i Şerif'i ziyaret ederiz. Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek İstanbul geleneği. Hırka-i Şerif erkenden görmeye geliyoruz, sanki ilk defa görüyormuş gibi hissediyoruz. Koşarak geldik."

"Bütün Müslümanlara nasip olsun"

Recep Yıldız ise Hırka-i Şerif'i ziyaret ettiği için çok memnun olduğunu dile getirerek, "Ziyarette her yerim titredi. Bütün Müslümanlara nasip etsin. Çok mutluyum." diye konuştu.