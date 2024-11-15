Hırvatistan, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alacak

İHA

Türkiye'nin savunma sanayii alanında ürettiği İHA'lar ve SİHA'lar tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Şu ana dek 30'den fazla ülkeye satışın gerçekleştiği araçlarla ilgili son talip, Hırvatistan oldu.

Bu kapsamda Hırvatistan hükümeti, Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine altı adet Türk üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın alınmasına karar verdi.

HIRVATİSTAN 6 ADET BAYRAKTAR TB2 ALIYOR

Hırvatistan hükümetinin bugün gerçekleştirilen oturumunda, Hırvatistan Savunma Bakanlığı’nın Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı tedariki talebine onay çıktı.

Hükümet toplantısında konuşan Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, “Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının tedarik edilmesine ilişkin acil ve öncelikli bir ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Baykar Makina San. ve Tic. A.Ş. ise Hırvatistan Cumhuriyeti için “kapsamlı paket” modeliyle Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi için bilgilendirici bir teklif ve konfigürasyon önerisi sundu. Konfigürasyon, keşif amaçlı elektro-optik kameralarla donatılmış altı hava aracı, başlangıç silah setini kapsıyor.” dedi.

86 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Hırvat bakanın açıklamasına göre Hırvatistan, satın alınacak Bayraktar TB2 sistemleri için yaklaşık 86,4 milyon euro ödeme yapacak.

Hırvatistan hükümeti tarafından bugünkü oturumda kabul edilen karar metninde, Baykar tarafından sunulan paketin, kamera ve silah sistemleriyle donatılmış İHA’ların yanı sıra komuta ve kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, 4 bin saatlik uçuş için yeterli olacak miktarda yedek parça başlangıç seti, Türkiye’den uzmanların iki yıl Hırvatistan’da kalmaları, Türkiye’de eğitim ve paketin tamamının Hırvatistan’a transferini içerdiğine dikkat çekildi.

ÇOK AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

14 Kasım tarihli kararda ayrıca, “Bayraktar TB2 insansız hava aracı sistemi; sınır gözetimi, yangın izleme, balıkçılık kontrolü gibi alanlarda etkili ve faydalı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu sistem, güvenlik ve istihbarat teşkilatları, İçişleri Bakanlığı, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı ile Mekânsal Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanlığı tarafından da kullanılabilir.” denildi.

"AZERBAYCAN'DA SAVAŞ ALANINDA ETKİLİ OLDUKLARINI ORTAYA KOYDU"

Öte yandan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Bayraktar insansız hava araçlarının sevkiyatına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Helez, “Prosedür ilerliyor. Bu konuyu Brüksel, yani NATO üzerinden müzakere ettik ve niyet mektubu gönderdik. Türkiye, bize 6 adet Bayraktar tedarik etme konusunda istekli. Bayraktar TB3 zaten üretim aşamasında. Bu insansız hava araçları, Azerbaycan’da savaş alanında etkili olduklarını ortaya koydu. Silahlanma konusunda yavaş yavaş komşularımızla eş adımlar atar hale geliyoruz. Orada eğitim gören personellerimiz var ve ne mutlu ki Bosna Hersek’te de bazı bölgelerde drone geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknoloji dünyada çok ilerledi ama Bosna Hersek’te halen tabu.” dedi.

"BOSNA HERSEK HAZIRLIKSIZ OLMAYACAK"

Helez, “Şu söyleyeceklerim için halkımızdan özür diliyorum. Ama 1992-1995 yıllarında başımıza gelenlerden sonra, soykırımdan, yakmalardan, tecavüzlerden sonra birinin drone'lara ve zırhlı taşıyıcılara neden ihtiyacımız olduğunu sorgulaması ancak bir aptalın yapabileceği bir şeydir. Bosna Hersek, tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Ancak bir daha asla 1992-1995 dönemindeki gibi hazırlıksız olmayacağız. Bunun bedelini çok ağır ödedik ve bir daha asla insan hayatıyla bedel ödemeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.