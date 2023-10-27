Hırvatistan'daki yüksek bina Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki en yüksek binalardan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, Cumhuriyet'inin 100'üncü yılına hazırlanıyor...

Kutlamalara son 2 gün kalırken yurtta hazırlıklar devam ediyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki en yüksek binalardan biri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

En yüksek binalardan biri kırmızı-beyaz renklerine büründü

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlamaları münasebetiyle başkentteki en yüksek binalardan birini kırmızı-beyaz renklere büründürdü.

Zagreb'teki binaya Türk bayrağının yanı sıra 100. yıl logosu yansıtıldı.

Büyükelçi Yavuz Selim Kıran paylaştı

Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Büyükelçiliğimizin 100.Yıl etkinlikleri her noktada devam ediyor.



Zagreb'in en yüksek binalarından birini şanlı bayrağımız ve 100.yıl logomuzla Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği olarak ışıklandırdık.



Ay yıldızımızı daha yükseklerde dalgalandırmak kutsal görevimiz...

Jazz Orkestrası, TÜRKAY Orkestrasına eşlik etti

Zagreb'de bir tarihi an daha yaşandı.

Hırvatistan Silahlı Kuvvetler Jazz Orkestrası, Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın TÜRKAY Orkestrasına, Cumhuriyetimizin 100.Yıl Marşında eşlik etti.