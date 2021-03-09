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    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti

    İlk yerli ve milli füze sistemimiz HİSAR-A+ kendine ait rekoru kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:58
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    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.

    Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen milli füzemiz HİSAR-A +...

    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti #1

    HEDEFLER TAM İSABET

    TSK'ya tesliminden sonra test atışlarına devam eden HİSAR-A+ bugüne kadarki en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti.

    Konu ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

    "HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti."

    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti #2

    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti VİDEO


    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti #3

    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti #4

    HİSAR-A+ en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki atış testini başarıyla geçti #5

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