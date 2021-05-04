Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen füze için test atışı yapıldı.

Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR A+'dan güzel haber geldi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi olan HİSAR A+, muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.

HEDEFİ VURDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray Atış Alanı'nda dün Otonom Füze Fırlatma Sistemi'nden gerçekleştirilen HİSAR A+ füzesi atışında, hedef uçağın başarıyla vurulduğu belirtildi.

HİSAR-A+ füzesi, hedef uçağı başarıyla vurdu ViDEO

HİSAR PROJESİ

Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı devreye alındı.

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

HİSAR A+, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

YÜZDE 80 YERLİ KATKI

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor.

Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılaması için yüzde 80 yerli katkı oranı ile 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla hareket ediliyor

HİSAR A+'nın (alçak irtifa) bu yıl, HİSAR O+'nın (orta irtifa) 2022'de Silahlı Kuvvetler'e teslim edilmesi planlanıyor.

ALÇAK VE ORTA İRTİFA HAVA SAVUNMA İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Radar, komuta kontrol, atış kontrol sistemi, füze fırlatma sistemleri, haberleşme sistemleri, IFF ve veri bağı gibi yer donanımları geliştirilmesi ASELSAN sorumluluğunda yürütüldü.

Kızılötesi ve RF arayıcı başlıklar ile veri bağı donanımları ASELSAN tarafından sağlanan füzeler ise ROKETSAN tarafından geliştirildi.

Hisar sistemleri, en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık mimaride bulunuyor.

Seri üretimle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçları milli imkanlarla karşılanacak.