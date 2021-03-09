Hisar hava savunma sistemi nedir? HİSAR-O+ özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?

Hisar hava savunma sistemi nedir? HİSAR-O+ özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?

Tamamen yerli olarak geliştirilen Türk hava savunma sistemi HİSAR-O+ bir testi daha başarıyla tamamladı. Bu başarının ardından HİSAR-O+ özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen HİSAR Hava Savunma Sistemi, dosta güven düşmana endişe vermeye devam ediyor.

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi, bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini başarıyla geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demir yaptığı paylaşımda, HİSAR-A+ tesliminden sonra HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sisteminin en son atışında bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçtiğini kaydetti.

Hava hedefini doğrudan vurup imha eden HİSAR-O+ (Plus)'ın başarısı vatandaşlarımızı gururlandırırken Hisar Hava Savunma Sistemi nedir? HİSAR-O+ özellikleri nelerdir, menzili ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Peki Hisar-O+ özellikleri nelerdir? HİSAR-O+ (Plus) menzili ne kadar? İşte, Hisar Hava Savunma Sistemi özellikleri ve menzili...

HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Karadan havaya füze savunma sistemi grubu HİSAR olarak adlandırılmaktadır. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer almaktadır. Sistemler, 2007'den itibaren Aselsan ve Roketsan liderliğinde geliştirilmektedir.

HİSAR O+ (PLUS) ÖZELLİKLER NELERDİR?

HİSAR-O+ (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi) HİSAR-O'nun güncellenmiş versiyonudur. HİSAR-O+ menzil ve radar kapsama alanı bakımından HİSAR O'dan bir kademe daha gelişmiştir.

HİSAR-O Füzesi özellikleri

Sistem Önleme Menzili: 25 km

Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkinlikli

Ataletsel Navigasyon ve Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Terminal Güdüm

Çift Kademeli Roket Motoru

Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlık

Hedef Tipleri: Sabit Kanatlı Uçak, Döner Kanatlı Uçak, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Havadan Karaya Füzeler

HİSAR O+ MENZİLİ NE KADAR?

Türk mühendisleri tarafından Türkiye'nin orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen HİSAR O Hava Savunma Sistemi'nin geliştirilmiş versiyonu HİSAR-O+, en son yapılan test atışında bugüne kadar Türkiye'de yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki hedefi başarıyla imha etmiştir.

HİSAR O Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi 25 km önleme menzili ve 40-60 km savaş uçağı takip menziline sahiptir. 60'tan fazla hedefi takip edebilen Hisar O'un üst versiyonu Hisar O+'dur.