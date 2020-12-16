Hisar hava savunma sistemi nedir? Yerli ve milli Hisar-A füzesi özellikleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında ilk yerli ve milli füze sistemimizin test atışının başarılı olduğunu duyurdu. Hisar savunma sistemi hakkında bilgiler gündemde yoğun olarak araştırılıyor.

Aselsan ve Roketsan tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar-A'da envantere giriş öncesi son test atışının başarılı olduğu ve seri üretime geçileceği duyuruldu.

Peki Hisar-A füzesi menzili ne kadar? Hisar-A füzesi özellikleri nedir? Hisar-A füzesi nedir?

HİSAR SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Hisar, yerden havaya füzeli bir hava savunma sistemi grubudur. Grup içinde, alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi Hisar-A, orta irtifa hava savunma füzesi sistemi Hisar-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi Hisar-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.

HİSAR-A FÜZESİ NEDİR?

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

HİSAR A+ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan Hisar-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek Hisar-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi, Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Atışlı testte kullanılan yüksek etkinlik kabiliyetine sahip harp başlığı Hisar Projeleri kapsamında Tübitak Sage tarafından geliştirildi.

Aselsan ve Roketsan, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma sistemi Hisar'ın envantere alınması ve TSK'nin ihtiyaçlarını karşılaması için 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.